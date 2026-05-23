Заявки на применение ДЭГ в Единый день голосования подали 34 региона

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

34 российских региона подали заявки на проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на предстоящих выборах в сентябре 2026 года. Об этом рассказала член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Алена Булгакова в ходе Всероссийского электорального форума в мастерской управления "Сенеж", передает РИА Новости.

"Больше регионов не будет, меньше может быть", – добавила Булгакова, уточнив, что 8 субъектов РФ с опытом применения ДЭГ не подали заявки.

Выборы в нижнюю палату парламента IX созыва пройдут 20 сентября 2026 года. Срок полномочий избранных депутатов Госдумы будет действовать 5 лет, до сентября 2031 года.

Количество мест останется прежним – всего 450. При этом одна половина чиновников будет избрана по партийным спискам, а вторая – по одномандатным округам.

Всего в Единый день голосования (ЕДГ) пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

