02 апреля, 12:26Политика
Песков заявил, что избирательная кампания по выборам в ГД уже началась
Фото: kremlin.ru
Избирательная кампания по выборам в Госдуму так или иначе уже началась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, электоральный цикл понятен – идут внутрипартийные процедуры, которые выполняют основные политические партии, происходит обновление состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК), а также запущены другие сопутствующие процессы.
Песков также отметил, что визит Владимира Путина в ЦИК накануне свидетельствует о том, какое значение глава государства придает работе комиссии.
"То, что президент посетил ЦИК, выступил перед членами, послушал их выступления – это говорит о том, какое значение президент как глава государства и гарант конституции придает работе этого важнейшего органа", – указал представитель Кремля.
Выборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года. Как ранее отмечал Путин, они должны состояться в строгом соответствии с законом. Он указал на важность того, чтобы выборы отразили подлинную и суверенную волю народа.
Также глава государства поручил ЦИК уделить особое внимание обеспечению безопасности на выборах и быть в постоянном контакте с МВД, Росгвардией и другими ведомствами. Также он поставил ЦИК задачу оказать необходимое содействие на предвыборных процедурах кандидатам, являющихся ветеранами спецоперации.