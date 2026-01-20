Форма поиска по сайту

20 января, 08:55

Политика
Глава ЦИК Памфилова: более 2 тыс избирательных кампаний запланированы в 2026 году

Россиянам рассказали о выборах в 2026 году

Фото: depositphotos/vladek

Более 2 тысяч избирательных кампаний разного уровня запланированы в 2026 году. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Она указала, что единый день голосования состоится 20 сентября.

"Работа в наступившем году нам предстоит непростая, масштабная – более двух тысяч избирательных кампаний разных уровней, и у каждой – свои особенности, специфика, уровень конкуренции", – сказала Памфилова.

Глава ЦИК также отметила, что в 7 регионах запланированы выборы высших должностных лиц. Однако к моменту старта кампании это число может увеличиться.

Кроме того, в 39 российских регионах в единый день голосования пройдут выборы депутатов местных парламентов. Также ведется подготовка к выборам депутатов Государственной думы девятого созыва.

Ожидается серьезная конкуренция на выборах представительных органов муниципальных образований. Памфилова пояснила, что в первую очередь это касается региональных столиц. Такие выборы запланированы в 10 городах.

Ранее Мосгоризбирком на заседании утвердил новые составы территориальных избирательных комиссий (ТИК). Их членами стали представители всех парламентских и ряда непарламентских партий. Кроме того, в составы комиссий вошли представители других общественных объединений, советов депутатов муниципальных образований столицы и других инициаторов выдвижения в соответствии с законом.

