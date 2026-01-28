Богомолов ответил на критику после назначения в Школу-студию МХАТ

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Режиссер Константин Богомолов, назначенный на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, ответил на критику такого решения. Об этом сообщает газета "Известия".

Ранее выпускники Школы-студии МХАТ потребовали отменить назначение Богомолова на должность ректора после смерти Игоря Золотовицкого. По их мнению, решение нарушает традиции преемственности. Все предыдущие руководители окончили Школу-студию МХАТ, а Богомолов – ГИТИС.

Богомолов назвал наивными и глупыми рассуждения о "своих" и "чужих", подчеркнув, что вся русская театральная школа выросла из режиссера Константина Станиславского. Он добавил, что его мастер Андрей Гончаров напрямую наследовал традиции МХАТа и воспитывал своих учеников в методе русского психологического театра.

"Любой режиссер, любой актер, который сегодня работает всерьез, так или иначе существует внутри этой методологии – независимо от того, какую школу он окончил. Поэтому имеет смысл думать не о происхождении, а об эффективности, о целях и задачах", – отметил Богомолов.

Режиссер рассказал, что уже начал работу на посту руководителя, проведя встречи с педагогическим составом. Богомолов также выразил желание набрать актерский курс и развивать региональные формы работы.

О назначении Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ сообщила министр культуры России Ольга Любимова. Она напомнила, что Богомолов является режиссером театра и кино, а также драматургом, поэтом и театральным деятелем. За свой вклад в развитие сценического искусства он был удостоен почетного звания Заслуженного деятеля искусств РФ.

Предыдущим ректором Школы-студии МХАТ был заслуженный артист России Игорь Золотовицкий, который скончался 14 января в возрасте 64 лет. По данным СМИ, он умер от онкологического заболевания.