Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:36

Культура

Богомолов ответил на критику после назначения в Школу-студию МХАТ

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Режиссер Константин Богомолов, назначенный на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, ответил на критику такого решения. Об этом сообщает газета "Известия".

Ранее выпускники Школы-студии МХАТ потребовали отменить назначение Богомолова на должность ректора после смерти Игоря Золотовицкого. По их мнению, решение нарушает традиции преемственности. Все предыдущие руководители окончили Школу-студию МХАТ, а Богомолов – ГИТИС.

Богомолов назвал наивными и глупыми рассуждения о "своих" и "чужих", подчеркнув, что вся русская театральная школа выросла из режиссера Константина Станиславского. Он добавил, что его мастер Андрей Гончаров напрямую наследовал традиции МХАТа и воспитывал своих учеников в методе русского психологического театра.

"Любой режиссер, любой актер, который сегодня работает всерьез, так или иначе существует внутри этой методологии – независимо от того, какую школу он окончил. Поэтому имеет смысл думать не о происхождении, а об эффективности, о целях и задачах", – отметил Богомолов.

Режиссер рассказал, что уже начал работу на посту руководителя, проведя встречи с педагогическим составом. Богомолов также выразил желание набрать актерский курс и развивать региональные формы работы.

О назначении Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ сообщила министр культуры России Ольга Любимова. Она напомнила, что Богомолов является режиссером театра и кино, а также драматургом, поэтом и театральным деятелем. За свой вклад в развитие сценического искусства он был удостоен почетного звания Заслуженного деятеля искусств РФ.

Предыдущим ректором Школы-студии МХАТ был заслуженный артист России Игорь Золотовицкий, который скончался 14 января в возрасте 64 лет. По данным СМИ, он умер от онкологического заболевания.

Назначение Богомолова и. о. ректора Школы-студии МХАТ обернулось скандалом

Читайте также


культуратеатр

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика