В Санкт-Петербурге состоялся салют в честь 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Праздничный салют запустили в Санкт-Петербурге в честь 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба Ленинградского военного округа.

К данному мероприятию были привлечены свыше 200 солдат, 12 единиц 85-миллиметровых орудий Д-44 и 12 фейерверочных установок от Михайловской военной артиллерийской академии.

В результате у Петропавловской крепости было произведено 30 артиллерийских залпов в сопровождение запусков более тысячи фейерверков.

Ранее Владимир Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке. Там его встретили полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Горнист почетного караула в это время исполнял мелодию песни Льва Гурова "Тишина".

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась 872 дня. В городе остались более 2,5 миллиона жителей, из которых 400 тысяч – дети. Прорвать блокаду удалось к январю 1943 года. Полностью город был освобожден 27 января 1944 года во время Ленинградско-Новгородской операции.

