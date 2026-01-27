Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 21:48

Регионы

В Санкт-Петербурге состоялся салют в честь 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Праздничный салют запустили в Санкт-Петербурге в честь 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба Ленинградского военного округа.

К данному мероприятию были привлечены свыше 200 солдат, 12 единиц 85-миллиметровых орудий Д-44 и 12 фейерверочных установок от Михайловской военной артиллерийской академии.

В результате у Петропавловской крепости было произведено 30 артиллерийских залпов в сопровождение запусков более тысячи фейерверков.

Ранее Владимир Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке. Там его встретили полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Горнист почетного караула в это время исполнял мелодию песни Льва Гурова "Тишина".

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась 872 дня. В городе остались более 2,5 миллиона жителей, из которых 400 тысяч – дети. Прорвать блокаду удалось к январю 1943 года. Полностью город был освобожден 27 января 1944 года во время Ленинградско-Новгородской операции.

Цветы возложили к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

Читайте также


регионы

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика