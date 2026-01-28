Член парламента Гренландии Оттосен: попытки продать остров недопустимы

Фото: ТАСС/Мария Семенова

Гренландия не продается и любые попытки обсуждений по поводу перехода острова под контроль Вашингтона являются недопустимыми. Об этом заявил вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен.

"Я думаю, это не то, что он (президент США Дональд Трамп. – Прим. ред.) должен делать сегодня по поводу Гренландии, потому что Гренландия не продается, и ситуация очень тяжелая для гренландцев и для датских граждан в Гренландии и в Королевстве Дании", – цитирует его РИА Новости.

Давление американского правительства серьезно беспокоит жителей Гренландии, многие из них опасаются установления внешнего контроля над островом, добавил Оттосен. По его словам, заявления Трампа подрывают чувство безопасности, несмотря на дружеские отношения со Штатами и соглашение о свободной торговле.

Оттосен отметил, что будущее острова должно определяться его жителями, а не внешними силами. Любые решения должны учитывать интересы коренного населения Гренландии.

Ранее Трамп заявлял, что для получения Гренландии ему нужна помощь НАТО. Однако лидеры некоторых стран Евросоюза опасаются, что после получения контроля над островом амбиции США могут распространиться на другие территории.

Глава Белого дома также отмечал, что Гренландия играет для США одну из ключевых ролей в создании системы ПРО "Золотой купол". Он добавил, что размещение американских систем очень важно для национальной и международной безопасности.