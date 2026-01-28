Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 06:59

Политика
Главная / Новости /

Член парламента Гренландии Оттосен: попытки продать остров недопустимы

В парламенте Гренландии отвергли возможность продажи острова

Фото: ТАСС/Мария Семенова

Гренландия не продается и любые попытки обсуждений по поводу перехода острова под контроль Вашингтона являются недопустимыми. Об этом заявил вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен.

"Я думаю, это не то, что он (президент США Дональд Трамп. – Прим. ред.) должен делать сегодня по поводу Гренландии, потому что Гренландия не продается, и ситуация очень тяжелая для гренландцев и для датских граждан в Гренландии и в Королевстве Дании", – цитирует его РИА Новости.

Давление американского правительства серьезно беспокоит жителей Гренландии, многие из них опасаются установления внешнего контроля над островом, добавил Оттосен. По его словам, заявления Трампа подрывают чувство безопасности, несмотря на дружеские отношения со Штатами и соглашение о свободной торговле.

Оттосен отметил, что будущее острова должно определяться его жителями, а не внешними силами. Любые решения должны учитывать интересы коренного населения Гренландии.

Ранее Трамп заявлял, что для получения Гренландии ему нужна помощь НАТО. Однако лидеры некоторых стран Евросоюза опасаются, что после получения контроля над островом амбиции США могут распространиться на другие территории.

Глава Белого дома также отмечал, что Гренландия играет для США одну из ключевых ролей в создании системы ПРО "Золотой купол". Он добавил, что размещение американских систем очень важно для национальной и международной безопасности.

Новости мира: Трамп может предложить гренландцам по 1 млн долларов за присоединение к США

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика