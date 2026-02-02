МОК предостерег украинцев от протестов против россиян на Олимпиаде-2026

Фото: depositphotos/HeyingPhoto

Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег украинских спортсменов от протестов против российских атлетов на зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

В частности, журналисты привели слова украинского скелетониста Владислава Гераскевича, который указал, что МОК выступил с предупреждением после акций юниорской команды Украины на этапе Кубка Европы.

Олимпийские игры состоятся в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Всего до состязаний допустили 13 атлетов из РФ. Все они будут выступать в нейтральном статусе.



В частности, в состязаниях примут участие фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.

