Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 22:20

Общество

Новый сезон шоу "Мой район. Место встречи" стартовал на телеканале "Москва Доверие"

Фото: Москва 24/Михаил Голденков

Новый сезон утреннего шоу "Мой район. Место встречи" с Ольгой Кабо и Дмитрием Харатьяном запустили на телеканале "Москва Доверие". Оно будет выходить по будням в 10:30.

Ведущие вновь ждут зрителей, чтобы вместе открывать Москву.

"В этом году мы продолжаем нашу программу "Мой район. Место встречи" на телеканале "Москва. Доверие". Для меня это по-настоящему теплый и дорогой проект – программа о Москве, о нашем любимом городе, о людях, которые живут в разных районах столицы и каждый день делают ее особенной", – отметила Кабо.

По словам ведущей, в студию приходит много интересных и вдохновляющих гостей, среди которых люди творчества, спорта и общественной жизни.

К ведущим присоединятся артисты, легендарные спортсмены, известные ученые и режиссеры. В первых выпусках зрителей ожидают встречи с Александром Яцко, Михаилом Грушевским, Евгением Дятловым и Вячеславом Фетисовым.

Вместе со зрителями они будут исследовать самые необычные уголки Москвы, раскрывать исторические секреты районов, обсуждать самые важные и волнующие темы для горожан.

"С Дмитрием Харатьяном мы ведем программу по очереди, но в праздничные дни встречаемся в студии вместе, чтобы отметить важные для Москвы события, разделить атмосферу праздника и просто побыть рядом с вами", – сказала Кабо.

Ведущие и гости утреннего шоу рассказывают о столице со стороны и приглашают каждого стать частью большого сообщества неравнодушных соседей.

"Я, конечно, приглашаю москвичей начинать свой день с нашего замечательного утреннего шоу "Мой район. Место встречи", – добавил Харатьян.

Ранее ведущий телеканала Москва 24 Виталий Калашников стал победителем ежегодной премии "Путеводная звезда" в области туризма и гостеприимства в номинации "Лучший блогер о Москве". Он также является автором телеграм-канала "Исторические разборки". Церемония награждения состоялась 11 декабря 2025 года.

Читайте также


общество

Главное

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика