Новый сезон шоу "Мой район. Место встречи" стартовал на телеканале "Москва Доверие"

Фото: Москва 24/Михаил Голденков

Новый сезон утреннего шоу "Мой район. Место встречи" с Ольгой Кабо и Дмитрием Харатьяном запустили на телеканале "Москва Доверие". Оно будет выходить по будням в 10:30.

Ведущие вновь ждут зрителей, чтобы вместе открывать Москву.

"В этом году мы продолжаем нашу программу "Мой район. Место встречи" на телеканале "Москва. Доверие". Для меня это по-настоящему теплый и дорогой проект – программа о Москве, о нашем любимом городе, о людях, которые живут в разных районах столицы и каждый день делают ее особенной", – отметила Кабо.

По словам ведущей, в студию приходит много интересных и вдохновляющих гостей, среди которых люди творчества, спорта и общественной жизни.

К ведущим присоединятся артисты, легендарные спортсмены, известные ученые и режиссеры. В первых выпусках зрителей ожидают встречи с Александром Яцко, Михаилом Грушевским, Евгением Дятловым и Вячеславом Фетисовым.

Вместе со зрителями они будут исследовать самые необычные уголки Москвы, раскрывать исторические секреты районов, обсуждать самые важные и волнующие темы для горожан.

"С Дмитрием Харатьяном мы ведем программу по очереди, но в праздничные дни встречаемся в студии вместе, чтобы отметить важные для Москвы события, разделить атмосферу праздника и просто побыть рядом с вами", – сказала Кабо.

Ведущие и гости утреннего шоу рассказывают о столице со стороны и приглашают каждого стать частью большого сообщества неравнодушных соседей.

"Я, конечно, приглашаю москвичей начинать свой день с нашего замечательного утреннего шоу "Мой район. Место встречи", – добавил Харатьян.

