Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 22:17

Общество

Журналист радиостанции "Москва FM" Акопова стала лучшей в туристическом бизнесе

Фото: АО "Москва Медиа"

В Москве состоялось вручение Всероссийской премии "Лидеры делового туризма и индустрии встреч" (Russian Business Travel&MICE Award). В номинации "Лучший журналист" победила автор и ведущая программы "Дома хорошо" на радиостанции "Москва FM" Амалия Акопова.

Программа "Дома хорошо" является пошаговой инструкцией для туров в самые отдаленные уголки России. В течение часа ведущая с приглашенными экспертами отвечает на главные вопросы при выборе направления для путешествий. В частности, рассказывает, чем заняться, где остановиться и что стоит продегустировать.

"Приятно, что за это время мы смогли завоевать внимание и добились признания не только у слушателей, но и у ведущих игроков индустрии туризма и гостеприимства. Победа в этой премии – еще одно тому подтверждение!" – отметила Акопова.

В этом году премия "Лидеры делового туризма и индустрии встреч" присуждалась в 16 основных номинациях. Награды получили в том числе отельные площадки, курорты, ресторанно-банкетные комплексы, винодельческие хозяйства, событийные площадки, промышленные, спортивные и культурные объекты.

В следующем сезоне конкурировать за внимание заказчиков также будут сервисные операторы кейтеринга, выставочные застройщики и транспортно-логистические компании.

Организаторами мероприятия выступили АНО "Проектный офис индустрии организации мероприятий", Российский Союз выставок и ярмарок (РСВЯ), медиахолдинг "Турбизнес".

Ранее сообщалось, что ведущий и журналист телеканала Москва 24 Виталий Калашников был удостоен специальной премии министра культуры России.

Торжественная церемония награждения победителей VI Всероссийского конкурса СМИ "Культура слова" состоялась в столице 10 декабря. Калашникова отметили премией за цикл материалов "Это Москва. Инфраструктура: Театры с историей".

Данный познавательный цикл посвящен устройству легендарных театров, таких как Малый театр, МХТ имени Чехова, Театр Российской армии, Большой театр и Театр имени Пушкина.

Читайте также


общество

Главное

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика