Журналист радиостанции "Москва FM" Акопова стала лучшей в туристическом бизнесе

Фото: АО "Москва Медиа"

В Москве состоялось вручение Всероссийской премии "Лидеры делового туризма и индустрии встреч" (Russian Business Travel&MICE Award). В номинации "Лучший журналист" победила автор и ведущая программы "Дома хорошо" на радиостанции "Москва FM" Амалия Акопова.

Программа "Дома хорошо" является пошаговой инструкцией для туров в самые отдаленные уголки России. В течение часа ведущая с приглашенными экспертами отвечает на главные вопросы при выборе направления для путешествий. В частности, рассказывает, чем заняться, где остановиться и что стоит продегустировать.

"Приятно, что за это время мы смогли завоевать внимание и добились признания не только у слушателей, но и у ведущих игроков индустрии туризма и гостеприимства. Победа в этой премии – еще одно тому подтверждение!" – отметила Акопова.

В этом году премия "Лидеры делового туризма и индустрии встреч" присуждалась в 16 основных номинациях. Награды получили в том числе отельные площадки, курорты, ресторанно-банкетные комплексы, винодельческие хозяйства, событийные площадки, промышленные, спортивные и культурные объекты.

В следующем сезоне конкурировать за внимание заказчиков также будут сервисные операторы кейтеринга, выставочные застройщики и транспортно-логистические компании.

Организаторами мероприятия выступили АНО "Проектный офис индустрии организации мероприятий", Российский Союз выставок и ярмарок (РСВЯ), медиахолдинг "Турбизнес".

Ранее сообщалось, что ведущий и журналист телеканала Москва 24 Виталий Калашников был удостоен специальной премии министра культуры России.

Торжественная церемония награждения победителей VI Всероссийского конкурса СМИ "Культура слова" состоялась в столице 10 декабря. Калашникова отметили премией за цикл материалов "Это Москва. Инфраструктура: Театры с историей".

Данный познавательный цикл посвящен устройству легендарных театров, таких как Малый театр, МХТ имени Чехова, Театр Российской армии, Большой театр и Театр имени Пушкина.

