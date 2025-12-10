Форма поиска по сайту

10 декабря, 21:52

Общество

Ведущий телеканала Москва 24 Калашников получил спецпремию министра культуры РФ

Фото: АО "Москва Медиа"

Ведущий и журналист телеканала Москва 24 Виталий Калашников был удостоен специальной премии министра культуры России.

Торжественная церемония награждения победителей VI Всероссийского конкурса СМИ "Культура слова" состоялась в столице 10 декабря. Калашникова отметили премией за цикл материалов "Это Москва. Инфраструктура: Театры с историей".

Данный познавательный цикл посвящен устройству легендарных театров, таких как Малый театр, МХТ имени Чехова, Театр Российской армии, Большой театр и Театр имени Пушкина.

Конкурс "Культура слова" направлен на стимулирование, сбор и распространение лучших практик освещения инициатив по модернизации инфраструктуры и популяризации культуры. Его целью является поддержка и поощрение СМИ и культурных проектов, а также повышение значимости профессии работника культуры в стране и развитие профессиональной культурной коммуникации.

Мероприятие организовано при поддержке Минкультуры России.

Ранее телеканал Москва 24 стал победителем XIII премии имени Владимира Зворыкина за достижения в области развития телевидения. СМИ было признано лучшим в номинации "За лучший системный проект на региональном телевидении", а награда присуждена за первую в мире виртуальную студию.

Проект реализовали на базе программного обеспечения Carrot Broadcast с глубокой интеграцией Unreal Engine, DMX-управления светом и показом реальных городских видеопотоков. Специалисты разработали технологическое решение, которого раньше не было в эфирном телевидении, – синхронизацию студии с реальной погодой.

Канал Москва 24 получил премию за лучший системный проект

