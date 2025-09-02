Фото: Москва 24

Медиахолдинг "Москва Медиа" стал победителем в двух номинациях книжного "Оскара". Так в экспертных кругах называют конкурс профессионального мастерства "Ревизор".

Награждение победителей XIV конкурса "Ревизор-2025" состоялось в столице. Руководитель проекта "Сити" телеканала "Москва 24" Евгения Смурыгина одержала победу в номинации "Журналист года". Лучшими в номинации "Чтение XXI века. Лучшие всероссийские проекты по продвижению книги и чтения" стали два книжных радиопроекта холдинга: программа "Книжные люди" на "Радио Москвы" и "Что читает Москва" на "Москва FM".

Соревнования проводятся в 10 номинациях. Участники интернет-голосования и эксперты выбирают лучшие книжные магазины и издательства Москвы, оценивают главные книжные события, всероссийские и региональные проекты по продвижению книг и чтения, работу главных редакторов издательств, книжных журналистов и блогеров, а также деятельность управляющих и продавцов книжных магазинов по всей стране.

В 2025 году на конкурс было подано 180 заявок из 38 городов России. В "Ревизоре" традиционно принимают активное участие издательства, книжные магазины и библиотеки со всей страны. Задача конкурса – поощрить яркие и инновационные решения в книжном деле РФ, в сфере поддержки и популяризации чтения.

В качестве организаторов конкурса выступили журнал "Книжная индустрия", Российский книжный союз, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также генеральная дирекция Международных книжных ярмарок.

Ранее в Москве стартовал прием заявок на соискание туристической премии правительства столицы "Путеводная звезда". Ей награждаются лучшие проекты и организации городской сферы гостеприимства. В этом году список добавили 18 новых номинаций.

Всего в премию включены 36 номинаций. Победителей в 23 основных определит конкурсная комиссия, в которую войдут представители профильных ведомств и организаций. Лучших участников в 13 спецноминациях выберет экспертный совет из ведущих игроков рынка. Также двух лауреатов назовет комитет по туризму Москвы.

