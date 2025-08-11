Начался прием заявок на профессиональный конкурс "Лидеры закупок Москвы"

Фото: пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы

Прием заявок на первый профессиональный конкурс для специалистов контрактной системы "Лидеры закупок Москвы" начался 11 августа, сообщили в пресс-службе департамента по конкурентной политике.

В ведомстве отметили, что столица удерживает первое место по объему контрактации в стране, на столичных заказчиков приходится каждый седьмой рубль в российской системе закупок. Конкурс станет площадкой для демонстрации опыта, поможет выявить лучших специалистов и даст новые перспективные идеи.

"Это позволит нам дальше повышать эффективность закупочных процессов, чтобы предоставить государственным и муниципальным учреждениям больше возможностей оперативно закрывать насущные потребности, а предпринимателям – развивать свой бизнес", – рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Организаторами выступают столичный департамент по конкурентной политике и управление кадровых сервисов правительства города. Конкурс проводится по четырем командным и трем индивидуальным номинациям, в том числе для специалистов до 30 лет.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что одно из направлений работы его департамента – постоянный поиск путей модернизации процесса госзакупок. Он добавил, что рассчитывает, что конкурс позволит участникам заявить о своих достижениях, обменяться опытом и лучшими практиками, а также увидеть новые возможности роста и внести вклад в развитие сферы.

Конкурс выявит сильных профессионалов и станет площадкой для обмена опытом и распространения лучших практик по всей столице, подчеркнул начальник управления кадровых сервисов правительства Москвы Павел Малыхин.

"Мы рады, что наша кадровая экспертиза помогает специалистам в сфере госзакупок заявить о себе, раскрыть потенциал команды и получить заслуженное признание. Это поддерживает их вовлеченность в работу и мотивирует становиться лучше", – заявил Малыхин.

Он отметил, что ведомство готово поддерживать инициативы, которые приносят пользу городу.

Конкурс включает в себя несколько этапов. Заявочный этап продлится с 11 августа по 3 сентября, в нем могут принимать участие специалисты контрактной системы всех органов власти и подведомственных организаций столичного правительства.

Второй заявочный этап начнется 22 сентября и продлится до 5 октября. В ходе него будут сформированы команды для дальнейшего участия в командном маршруте. Конкурсанты, которые войдут в топ-30, продолжат соревноваться на индивидуальном маршруте. Участникам нужно будет выполнить различные профессиональные задания отборочных туров.

Финал пройдет 28 ноября. Будут учитываться профессиональные компетенции, а также креативность и командная работа. Победители получат ценные призы.

Ранее Багреева рассказала, что за первое полугодие 2025 года в Москве заключили с региональными поставщиками контракты на 308 миллиардов рублей, это на 66% больше, чем в первом полугодии 2024 года.

Подобное сотрудничество полезно для всех участников, поскольку предприниматели могут выйти на крупнейший рынок в стране и масштабировать бизнес, а заказчики получают возможность выбрать те товары и услуги, которые больше всего подходят по цене и качеству.

