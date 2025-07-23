Москва за полгода закупила у малого бизнеса товары и услуги на 237,5 миллиарда рублей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За полгода Москва закупила у малого бизнеса товары и услуги на 237,5 миллиарда рублей, рассказала заместитель мэра столицы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она добавила, что субъекты малого предпринимательства активно участвуют в столичных проектах: занимаются строительством объектов городской инфраструктуры, благоустраивают дворы, обеспечивают бесперебойные поставки продуктов питания и лекарств в школы, больницы и детские сады и многое другое.

При этом на медицинские товары, стройматериалы и образовательные услуги пришлось более трети от общего числа заключенных контрактов, подчеркнула Багреева.

Москва создает благоприятные условия для участия малого бизнеса в госзаказе и совершенствует законы о контрактных отношениях. С 2022 года закупки до 20 миллионов рублей проводятся только среди субъектов малого предпринимательства (СМП), что расширяет возможности для предприятий.

Кроме того, доля малого бизнеса в экономике Москвы растет благодаря межрегиональному сотрудничеству. За полгода больше 40% контрактов с СМП пришлось на региональных поставщиков, отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Чаще всего в столичных закупках участвовали представители малого бизнеса из Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Тюменской и Нижегородской областей – с ними было заключено свыше 30 тысяч контрактов более чем на 42 миллиарда рублей", – добавил он.

Контрактная система стабильно демонстрирует в Москве высокую эффективность, столица также лидирует в национальном рейтинге прозрачности закупок. Внедрение цифровых технологий, стандартизация процедур и вовлечение малого бизнеса обеспечивает экономию на всех этапах процесса.

Ранее стало известно, что 5 районов Москвы вошли в число лидеров в рамках спецпроекта "Время возможностей". В районах Пресненский, Зюзино, Останкинский, Филимонковский и Тверской сосредоточено более 400 предложений предпринимателей.

100 самых активных бизнесменов, которые организуют больше всего мероприятий, получат предложение на 100 тысяч рублей, в том числе продвижение дела в соцсетях и обучающий курс по рекламным кампаниям в Сети.