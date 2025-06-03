Число самозанятых в Москве превысило 2 млн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Количество самозанятых в Москве на 1 мая превысило 2 миллиона человек – более 15% от общего числа зарегистрированных в России плательщиков налога на профессиональный доход. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

По словам главы ведомства Марии Багреевой, рост числа самозанятых говорит о динамичном развитии экономики города и растущей предпринимательской активности населения. За все время действия в Москве такого налогового режима, с 1 января 2019 года, общий доход самозанятых превысил 1,7 триллиона рублей.

Среди самозанятых наиболее востребованными направлениями являются грузоперевозки, курьерская доставка, сдача жилья в аренду, а также услуги в сфере рекламы, маркетинга и строительства. В период с января по февраль текущего года специалисты в этих областях выдали клиентам свыше 108 миллионов чеков, что значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года – почти в четыре раза. К концу апреля 2025 года размер среднего чека составил 2 937 рублей.

За первые четыре месяца этого года самозанятые внесли в московский бюджет 6,5 миллиарда рублей, что на 53% превышает результаты аналогичного периода 2024 года. Как отметила Багреева, с момента введения данного налогового режима в бюджет города поступило более 45 миллиардов рублей налоговых отчислений.

Между тем число индивидуальных предпринимателей (ИП), возраст которых не превышает 18 лет, выросло до 13 200 по всей стране. Подростки начинают вести бизнес в цифровом контенте, маркетинге и стриминге, а также создают образовательные и творческие продукты. Кроме того, юные ИП продают товары на маркетплейсах, занимаются наукой и репетиторством.