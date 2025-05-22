УФНС по Москве сохраняет высокие показатели налоговых поступлений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичное управление Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ обеспечивает позитивную динамику показателей налоговых поступлений, сообщила руководитель управления Марина Третьякова, выступая на заседании Московской городской думы.

"Устойчивый экономический рост Москвы достигнут в результате комплекса федеральных и городских мер поддержки экономики, реализации масштабных инфраструктурных проектов, сохранения основных приоритетов экономической политики города Москвы", – цитирует ее Агентство "Москва".

В результате доля Москвы в налоговых поступлениях за 2024 год превысила пятую часть от общероссийских объемов. В российский бюджет мобилизовано 6,6 триллиона рублей (125% к предыдущему году). Столичное управление обеспечило почти четверть доходов общероссийских поступлений во внебюджетные фонды (более 3 триллионов рублей).

Кроме того, 90% от городского бюджета составляют налоги. Его формирование в 2024 году происходило на фоне масштабных проектов по развитию столичной инфраструктуры и внедрения умных информационных технологий во все отрасли городского хозяйства Москвы.

В частности, рост регионального валового продукта составил 4%, а высокие темпы развития потребительского спроса и производственно-технологического сектора увеличили поступление налогов в бюджет Москвы на 20%, до 4,5 триллиона рублей.

"Динамичный рост заработной платы москвичей и системная работа налоговых органов по легализации доходов сказались на росте отчислений по налогу на доходы физических лиц. За 2024 год они составили почти 2,4 триллиона рублей, из которых 155 миллиарда рублей зачислено в федеральный бюджет", – добавила Третьякова.

Но порождаемые теневой занятостью мигрантов негативные риски все еще являются острой проблемой, уверена она. Тем не менее взаимодействие между ведомствами в этой сфере помогает обмениваться оперативными данными и верифицировать данные, а также проводить совместные контрольные мероприятия. В итоге удалось легализовать труд 32 000 иностранцев.

"В отношении 5 300 лиц переданы сведения на контроль в правоохранительные органы, возбуждено 13 уголовных дел, инициированы проверки в отношении более 350 организаций, заключивших трудовые договоры с иностранными гражданами", – сказала Третьякова.

Всего за 2024 год налоговые органы столицы легализовали трудовые отношения свыше 80 000 физических лиц, из которых 40% являлись мигрантами.

Одним из главных приоритетов столичного управления ФНС на предстоящий период является акцент на улучшение качества мероприятий по пресечению налоговых правонарушений, полноты и обоснования доказательственной базы.

"На сегодня служба обладает информационно-аналитическими инструментами, позволяющими максимально отслеживать такие эпизоды, в том числе по отраслевому признаку", – подчеркнула глава управления ФНС России по Москве.

Кроме того, служба поддерживает бойцов СВО и членов их семей. Волонтерский проект, объединивший инициативы налоговых органов Москвы, включил в зону ответственности ФНС не только отправку тонн грузов на передовую, создание сотен метров маскировочных сетей и тысяч окопных свечей, но и моральную поддержку участников спецоперации и заботу об их семьях.

"Отдавая дань воинской отваге, в ведомстве проведены памятные героико-патриотические акции в честь Дня Победы и развернута экспозиция, посвященная доблести участников СВО", – подчеркнула руководитель управления.

Ранее стало известно, что количество индивидуальных предпринимателей (ИП) в Москве за прошедший год выросло на 7%. В Москве работает уже каждый десятый ИП России – в городе трудятся около 461 тысячи индивидуальных предпринимателей.

При этом столичные власти продолжают развивать цифровые технологии, что позволяет упростить процесс регистрации своего бизнеса, сдачу отчетов, проведение платежей, поиск клиентов и так далее. Городские меры поддержки также способствуют росту числа ИП.

