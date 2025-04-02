Москвичи могут получить консультации по вопросам налогообложения в МФЦ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В апреле во флагманских офисах "Мои документы" и Дворце госуслуг на ВДНХ жители столицы могут проконсультироваться по вопросам налогообложения со специалистами Федеральной налоговой службы (ФНС), передает портал мэра и правительства Москвы.

Мобильные офисы ФНС будут работать каждый четверг (3, 10, 17 и 24 апреля) с 12:00 до 20:00. Посетители узнают о том, кто может получить имущественные и социальные налоговые вычеты, о возможности получения льгот, о наличии долга или переплаты.

Кроме того, всем желающим расскажут, как задекларировать доходы и в какой срок, как легализовать доход, полученный от сдачи жилья в аренду. Сотрудники мобильного офиса ФНС также покажут работу в сервисе "Личный кабинет налогоплательщика" и окажут помощь в заполнении декларации по форме 3-НДФЛ.

Ранее юрист Анастасия Билялова заявила, что граждане могут оформить налоговый вычет за оплату лечения и покупку лекарственных препаратов в личном кабинете ФНС. Получить его можно на себя, родителей или детей. Для этого нужно заполнить необходимые графы в личном кабинете ФНС, приложить чеки об оплате, договор с медучреждением или рецепт врача.