Депутат Леонов: в 2025 году россияне смогут вернуть за лечение до 19 500 рублей

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Россияне в 2025 году смогут вернуть до 19 500 рублей в качестве налогового вычета за оплату лечения. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

"С этого года максимально допустимая сумма, с которой можно будет получить налоговый вычет за оплату лечения, увеличилась до 150 тысяч рублей. Таким образом, россияне теперь могут вернуть в качестве налогового вычета за лечение до 19,5 тысячи рублей в год. Ранее максимальная сумма составляла лишь 15,6 тысячи рублей", – приводит его слова РИА Новости.

Леонов подчеркнул, что вычет можно получить только по тем расходам, которые были произведены в предыдущем отчетном году. Это касается стандартного лечения, покупки лекарств и самостоятельного приобретения полиса ДМС.

Он также отметил, что при оплате дорогостоящего лечения, среди которого ортопедическое лечение зубов, паллиативная помощь на дому, высокотехнологичная медицинская помощь и процедуры ЭКО, лимит суммы вычета не будет ограничен. По его словам, в таких случаях можно вернуть 13% от всех потраченных средств, независимо от их итоговой стоимости.

Леонов добавил, что оформить вычет можно как лично в отделении налоговой инспекции, так и на сайте ФНС. Для получения вычета за лекарства потребуются рецепты или выписка из медицинской карты, а также сканы чеков. Для вычета за лечение достаточно одной справки об оплате медицинских услуг из медучреждения.

Ранее депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработали законопроект, которым предлагается установить налоговый вычет за проведенные профилактические, диагностические и лечебные мероприятия домашним питомцам, а также за приобретенные для них лекарства. При этом возвращать налоговый вычет в ЛДПР предложили только тем россиянам, чьи питомцы зарегистрированы.

До этого в Госдуме предложили лишить работающих в России иностранцев права на получение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) независимо от статуса налогового резидента. Слуцкий объяснил, что налоговые вычеты как форма соцподдержки в первую очередь должны быть направлены на россиян, которые живут и трудятся в РФ. Трудовые мигранты же, уточнил он, большую часть денег отправляют в собственные страны.