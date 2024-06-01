В ГД внесен законопроект о возврате уплаченного НДФЛ семьям с детьми с 2026 года

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Правительство России внесло в Госдуму проект базового закона о семейной налоговой выплате – налогового кешбэка для семей с двумя и более детьми. Документ размещен в электронной базе ГД.

Законопроект предполагает, что на возврат части денег с налогов смогут рассчитывать семьи работающих граждан в случае, если их размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе их проживания.

Размер выплаты планируется установить на уровне в 7% из 13% НДФЛ, уплаченного в прошлом году. Чтобы получить подобную выплату, граждане должны будут подать электронное заявление через "Госуслуги" или обратиться в клиентскую службу Социального фонда.

В случае, если закон будет принят, обратиться за вычетом за 2025 год граждане смогут с 1 мая по 1 октября 2026 года.

До этого Госдума приняла закон, согласно которому выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям продлят на семь лет. Программу продлили для тех, чей третий и последующий ребенок родился до 31 декабря 2030 года включительно.

Ранее правительство России приняло решение о продлении программы материнского капитала до 2030 года. Это произойдет в рамках нового национального проекта "Семья", предполагающего сохранение самых востребованных механизмов поддержки. Помимо этого, в 2024 году в федеральном бюджете заложат около 3 триллионов рублей на программы, касающиеся поддержки семей с детьми.