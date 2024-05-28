ГД приняла закон о продлении выплат многодетным семьям на погашение ипотеки

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Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, согласно которому выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям будут продлены на 7 лет. Соответствующий документ был разработан в рамках реализации послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Программу было решено продлить для тех, чей третий и последующий ребенок родился до 31 декабря 2030 года включительно. Размер выплаты составит 450 тысяч рублей. Средства россияне могут направить на полное или частичное погашение ипотечного кредита.

Для реализации меры федеральный бюджет страны на 2024–2030 годы потребует дополнительных расходов. В 2024 году – 47,8 миллиарда рублей, в 2025-м – 87,4 миллиарда, в 2026-м – 92,1 миллиарда, в 2027-м – 97,07 миллиарда, в 2028-м –102,24 миллиарда, в 2029-м – 107,64 миллиарда, в 2030-м – 113,34 миллиарда рублей.

Поправками к законопроекту исключается возможность использования выплаты на погашение ипотеки в случае приобретения жилого помещения, признанного на день покупки непригодным для проживания. По данным ГД, в 15 регионах России расследуют более 300 уголовных дел, связанных с нецелевым расходованием средств.

В случае приобретения земельного участка для индивидуального жилищного строительства выплата будет осуществляться лишь после регистрации права собственности на построенный на нем жилой дом. Граждане, покупающие в кредит жилье, ранее являвшееся обеспечением обязательств другого физлица по ипотечному кредиту с господдержкой, смогут обратиться за господдержкой лишь через год после предыдущей реализации этих мер.

Соответствующий законопроект был внесен правительством России в апреле 2024 года. Выплаты многодетным семьям будут производиться до 2031 года.

