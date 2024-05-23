ЛДПР внесет в ГД проект о выплате женщинам за рождение детей до 25 лет

Фото: depositphotos/Shebeko

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким внесут в Госдуму законопроект о выплате женщинам единовременного пособия в 200 тысяч рублей за рождение ребенка до 25 лет. Об этом сообщает ТАСС.

В пояснительной записке документа отмечается, что подобное пособие женщина сможет получить на каждого ребенка, который родится, пока она не достигнет 25-летнего возраста.

Депутаты обратили внимание на то, что за последние 10 лет в России значительно снизилась рождаемость. Это может привести к демографической катастрофе, добавили они.

Парламентарии привели статистику, согласно которой средний возраст матери при рождении первого ребенка постепенно увеличивается к 30 годам, а количество женщин репродуктивного возраста в РФ сокращается с каждым годом.

По данным депутатов, около 40% россиянок отказываются от рождения детей из-за жилищных условий или неудовлетворительного материального положения. Также многие женщины стремятся стать финансово независимыми, однако для этого им необходим больший опыт работы.

Как сообщил замглавы ЛДПР Сергей Леонов, предлагаемый законопроект направлен на увеличение рождаемости именно в молодых семьях. Он считает, что сумма в 200 тысяч рублей станет определенным подспорьем, для того чтобы на первое время обеспечить ребенка и кормящую мать всем необходимым.

Срок вступления законопроекта в силу предлагается установить с 1 января 2025 года.

Ранее депутаты от партии "Новые люди" направили на заключение правительства РФ законопроект, который предполагает продление выплат ежемесячного пособия при рождении второго ребенка до достижения им трехлетнего возраста.

До этого первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила проиндексировать выплаты в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки многодетным семьям. Она направила свое обращение на имя главы Минфина РФ Антона Силуанова.