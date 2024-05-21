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21 мая, 17:20

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Депутаты ГД предложили продлить выплату пособия при рождении в декрете второго ребенка

В РФ могут продлить декретные выплаты на второго ребенка до трех лет

Фото: depositphotos/EugeneGensyurovksy

Депутаты от фракции "Новые люди" направили на заключение правительства РФ законопроект, предполагающий продление выплат ежемесячного пособия при рождении второго ребенка до достижения им трехлетнего возраста. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В пояснительной записке говорится, что в случае его принятия максимальный срок выплат составит 4,5 года.

По словам авторов проекта, сейчас наблюдается ежегодное снижение коэффициента рождаемости, а инициатива поможет создать более благоприятные условия для воспитания детей.

"Негативные демографические тенденции возможно преодолеть только при увеличении мер социальной поддержки семей. <…> В этой связи увеличение периода выплат пособий по уходу за ребенком в случае рождения второго ребенка окажет дополнительную финансовую поддержку семьям", – говорится в сообщении.

Ранее правительство России приняло решение о продлении программы материнского капитала до 2030 года. Это произойдет в рамках нового национального проекта "Семья", предполагающего сохранение самых востребованных механизмов поддержки. Помимо этого, в 2024 году в федеральном бюджете заложат около 3 триллионов рублей на программы, касающиеся поддержки семей с детьми.

Владимир Путин рассказал о направлениях поддержки семей в РФ

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