Депутаты ГД предложили продлить выплату пособия при рождении в декрете второго ребенка

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Депутаты от фракции "Новые люди" направили на заключение правительства РФ законопроект, предполагающий продление выплат ежемесячного пособия при рождении второго ребенка до достижения им трехлетнего возраста. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В пояснительной записке говорится, что в случае его принятия максимальный срок выплат составит 4,5 года.

По словам авторов проекта, сейчас наблюдается ежегодное снижение коэффициента рождаемости, а инициатива поможет создать более благоприятные условия для воспитания детей.

"Негативные демографические тенденции возможно преодолеть только при увеличении мер социальной поддержки семей. <…> В этой связи увеличение периода выплат пособий по уходу за ребенком в случае рождения второго ребенка окажет дополнительную финансовую поддержку семьям", – говорится в сообщении.

Ранее правительство России приняло решение о продлении программы материнского капитала до 2030 года. Это произойдет в рамках нового национального проекта "Семья", предполагающего сохранение самых востребованных механизмов поддержки. Помимо этого, в 2024 году в федеральном бюджете заложат около 3 триллионов рублей на программы, касающиеся поддержки семей с детьми.