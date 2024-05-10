Мишустин: программу маткапитала продлят до 2030 года

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Правительство России продлит программу материнского капитала до 2030 года в связи с ее эффективностью, заявил и.о. премьер-министра РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это произойдет в рамках нового национального проекта "Семья", предполагающий сохранение самых востребованных механизмов поддержки.

Кроме того, Мишустин заявил, что в текущем году в федеральном бюджете заложат около 3 триллионов рублей на программы, касающиеся поддержки семей с детьми.

"В нашей стране около 24,5 миллиона семей, где растут 30 миллионов детей. Для нас самое главное – это их благополучие", – сказал политик на рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на пост главы правительства.

По указу Владимира Путина 2024 год в России является Годом семьи. В его указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" в качестве основных приоритетных задач РФ до 2036 года станет поддержка семьи. В связи с этим глава государства поручил постепенно повышать рождаемость в стране, добиваясь увеличения рождения трех и более детей.