Бывший коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов вышел на свободу

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Скопинский суд Рязанской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Прокуратура не стала оспаривать это решение, следует из материалов.

Суханов был задержан в Москве 25 октября 2022 года. Позже по этому же делу арестовали бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) и журналиста Тамерлана Бигаева.

По версии стороны обвинения, Суханов, Кузьмин и Бигаев вымогали у главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова 11 миллионов рублей за удаление постов в телеграм-канале и установку блока на негативные новости, связанные с главой "Ростеха".

В феврале 2024 года столичный суд приговорил Суханова к 7,5 года колонии, Романовского и Бигаева – к 7 годам тюремного заключения. При этом прокуратура ранее запросила для обвиняемых до 8 лет лишения свободы по делу о вымогательстве.

Собчак на заседании не присутствовала, позже объяснив это просьбой самого Суханова. Чемезова и его представителей также не оказалось на вынесении приговора.