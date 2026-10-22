Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 18:03

Происшествия

Бывший коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов вышел на свободу

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Скопинский суд Рязанской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Прокуратура не стала оспаривать это решение, следует из материалов.

Суханов был задержан в Москве 25 октября 2022 года. Позже по этому же делу арестовали бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) и журналиста Тамерлана Бигаева.

По версии стороны обвинения, Суханов, Кузьмин и Бигаев вымогали у главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова 11 миллионов рублей за удаление постов в телеграм-канале и установку блока на негативные новости, связанные с главой "Ростеха".

В феврале 2024 года столичный суд приговорил Суханова к 7,5 года колонии, Романовского и Бигаева – к 7 годам тюремного заключения. При этом прокуратура ранее запросила для обвиняемых до 8 лет лишения свободы по делу о вымогательстве.

Собчак на заседании не присутствовала, позже объяснив это просьбой самого Суханова. Чемезова и его представителей также не оказалось на вынесении приговора.

Читайте также


происшествияшоу-бизнес

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика