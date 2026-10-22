Москва делится с регионами практиками по уходу за маломобильными людьми

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В столице разработали шестидневную программу подготовки тренеров-преподавателей из других регионов, которые смогут передавать коллегам современные методы ухода за пожилыми и маломобильными людьми. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на преподавателя симуляционного центра департамента труда и социальной защиты населения столицы Юлию Цуканову.

Ежедневно участники занимаются по 10 академических часов. Интенсив пользуется спросом, поскольку позволяет не только получить необходимые знания, но и сразу отработать их на практике.

Курс построен вокруг пяти направлений – движения, безопасности, гигиены, заботы и уважения. Слушатели осваивают безопасное перемещение подопечных, работу с функциональными кроватями, подъемниками, вертикализаторами и креслами-колясками. Также их знакомят с принципами организации безбарьерного пространства.

Практические занятия проходят на высокотехнологичных симуляторах и манекенах. Все программы разработаны на основе единых московских стандартов ухода, что позволяет обеспечить безопасность специалистов, людей, которым они помогают, и их близких. По словам Цукановой, участники из регионов отмечают, что обучение дает возможность познакомиться со столичными подходами и самостоятельно освоить современное оборудование.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что проекты по московской модели обучения уходу за маломобильными людьми запустили в Ханты-Мансийском автономном округе, Башкирии, Краснодарском крае, Дагестане и Бурятии.

Более чем за 3 года работы столичного симуляционного центра подготовку прошли 30 тысяч человек, а его программы изучили представители 45 регионов. В Москве также открылся второй центр, где смогут обучать до 200 специалистов в день.

