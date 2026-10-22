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22 октября, 09:17

Общество

Пять регионов запустили проекты по уходу за маломобильными людьми по московской модели

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Ханты-Мансийский автономный округ, Башкирия, Краснодарский край, Дагестан и Бурятия запустили собственные проекты по московской модели обучения профессиональному уходу за маломобильными людьми. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Первый в России симуляционный центр такого профиля открылся в столице более трех лет назад. За это время его образовательные программы прошли 30 тысяч человек, а с работой площадки ознакомились представители 45 регионов страны. Москва также готовит региональных тренеров-преподавателей, чтобы распространять практики качественного и безопасного ухода по всей России.

В этом году в столице открыли второй симуляционный центр – на базе обновленного геронтологического центра "Западный". Вместе две площадки смогут обучать до 200 специалистов в день, в том числе из других регионов.

Первый центр работает на базе Научно-практического геронтопсихиатрического центра департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Здесь сотрудники социальной сферы и горожане, которые ухаживают за маломобильными родственниками дома, осваивают необходимые навыки в условиях, приближенных к реальным.

Для занятий оборудовали пять тематических зон, в том числе полноценную квартиру с зонами гигиены и безопасности. С помощью манекенов и высокотехнологичных симуляторов участники учатся кормить подопечных, проводить гигиенические процедуры, безопасно перемещать маломобильных людей и оказывать первую помощь.

Также они осваивают работу с функциональными кроватями, подъемниками, вертикализаторами и креслами-колясками, учатся создавать безбарьерную среду и предотвращать падения и травмы.

Ранее в рамках исследования НАФИ и проекта "Деменция.net" выяснилось, что за последние годы с деменцией в ближайшем окружении сталкивался 21% россиян.

Почти у четверти опрошенных есть или были родственники с диагностированным заболеванием, при этом осведомленность о самом состоянии растет: 86% слышали о деменции, однако 83% не смогли назвать методы ее диагностики или затруднились с ответом.

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