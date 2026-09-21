Каждый пятый россиянин сталкивался с деменцией у близких

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Около 21% россиян в 2025 году сталкивались с деменцией в своем ближайшем окружении, тогда как годом ранее таких было 18%. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на ежегодное исследование Аналитического центра НАФИ и социального проекта "Деменция.net".

Несмотря на высокий уровень осведомленности, большинство россиян не знают, как диагностируют когнитивные нарушения. 83% опрошенных не смогли назвать методы диагностики или затруднились ответить на соответствующий вопрос.

Более половины респондентов (52%) считают, что уход за родственником с деменцией в первую очередь ляжет на членов семьи. Среди основных трудностей 43% назвали эмоциональную нагрузку из-за изменений в поведении близкого человека, еще 33% – ситуацию, когда он перестает узнавать родных.

Исследование проводилось в июле – августе 2026 года в формате онлайн-опроса. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

Ранее ученые предупредили о надвигающейся "эпидемии" деменции. Из-за глобального старения населения и роста продолжительности жизни число пациентов с этим диагнозом в ближайшие десятилетия может вырасти примерно на 75%.

Исследование опиралось на национальную статистику Финляндии по гражданам старше 65 лет с 2000 по 2018 год, на основе которой смоделировали сценарии до 2040-го.

