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21 сентября, 09:20

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Захарова: Microsoft, Google и Meta поддерживали телефонных мошенников на Украине

Microsoft, Google и Meta поддерживали телефонных мошенников на Украине – Захарова

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Американские компании Microsoft, Google, Meta (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) оказывали поддержку противоправной деятельности украинских кол-центров, действовавших против российской инфраструктуры. Об этом в интервью РИА Новости рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, Москва еще в 2020 и 2021 годах информировала Интерпол о росте активности телефонных мошенников на территории Украины, однако Запад игнорировал это.

"Не секрет, что ряд стран – США, Нидерланды, Эстония, ФРГ и другие – и американские IT-гиганты <...> продолжали поддерживать противоправную деятельность украинских кол-центров, а также оказывать финансовую и технологическую помощь таким криминальным структурам, действующим против инфраструктуры нашей страны", – подчеркнула собеседница агентства.

Ранее Захарова сообщала, что украинские хакеры и мошенники использовали датские IP-адреса для кибератак на Россию и обмана россиян. Копенгаген оказывает практическое содействие Киеву в цифровой сфере, способствуя превращению Украины в площадку для вредоносных действий, уточняла она.

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