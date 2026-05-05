В Забайкалье ликвидировали канал связи украинских call-центров

Сотрудники УФСБ и УМВД РФ по Забайкалью выявили и ликвидировали канал связи украинских мошеннических call-центров, передает РИА Новости со ссылкой на антитеррористическую комиссию (АТК) региона.

Уточняется, что ущерб от действий аферистов превысил 30 миллионов рублей. В частности, при помощи данного канала связи было совершено более 30 актов мошенничества.

По версии правоохранителей, жители Забайкальского края добровольно разместили в квартирах в Чите и Краснокаменске мошенническое оборудование. При помощи инструкций от иностранных кураторов они установили сим-боксы, благодаря которым мошенники с Украины могли звонить гражданам России с подставных местных номеров.

"Звонок шел из-за границы, но на экране высвечивался привычный код родного города", – указали в АТК.

Это позволяло мошенникам выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов или работников банка. Уточняется, что организаторы канала связи задержаны, проводятся оперативно-разыскные мероприятия и необходимые следственные действия.

Ранее эксперты предупреждали, что в России телефонные мошенники начали убеждать детей уходить из дома, а затем запугивать их родителей, требуя выкуп.

Киберпреступники, как правило, находят детей-жертв в онлайн-играх, где предлагают им что-то купить. После оплаты злоумышленники пугают несовершеннолетних тем, что они якобы отправили денежные средства запрещенной организации, поэтому их родителям грозит уголовная ответственность.

