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Временные ограничения на полеты объявлены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Обе авиагавани закрыты на прием и отправку воздушных судов. Данные меры призваны обеспечить безопасность полетов.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропорту Шереметьево. В свою очередь, Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами.

Ограничения объявлены в столичных аэропортах на фоне очередной попытки атаки БПЛА. Всего 22 июня над территорией Московского региона было уничтожено 19 беспилотников.