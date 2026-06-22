22 июня, 03:53Транспорт
Ограничения на полеты объявлены в аэропортах Домодедово и Жуковский
Фото: depositphotos/Chalabala
Временные ограничения на полеты объявлены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Обе авиагавани закрыты на прием и отправку воздушных судов. Данные меры призваны обеспечить безопасность полетов.
Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропорту Шереметьево. В свою очередь, Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами.
Ограничения объявлены в столичных аэропортах на фоне очередной попытки атаки БПЛА. Всего 22 июня над территорией Московского региона было уничтожено 19 беспилотников.
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