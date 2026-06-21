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Столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Меры вводятся из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Ограничения приняты для обеспечения безопасности полетов.

Из-за этого возможны корректировки в расписании рейсов. Пассажиров призвали уточнять статус рейсов при помощи онлайн-табло аэропорта.

Ранее утром 21 июня аэропорт Внуково уже принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Ограничения также вводились для обеспечения безопасности полетов. Затем соответствующие меры были сняты.

