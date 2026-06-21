Ограничения сняты в аэропорту Внуково

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ограничения на прилет и вылет самолетов сняты в аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Утром 21 июня воздушная гавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами. Такие меры принимались из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

В Росавиации объяснили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. На этом фоне пассажиров предупредили о возможных изменениях в графике вылета и прилета рейсов.

Ранее главный центр Единой системы организации воздушного движения ограничил полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотных судов на высоте до 5,2 километра над Москвой, большей частью Подмосковья и частично над Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями. Такое решение принято по представлению Минобороны России.

