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21 июня, 15:29

Транспорт

Ограничения сняты в аэропорту Внуково

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ограничения на прилет и вылет самолетов сняты в аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Утром 21 июня воздушная гавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами. Такие меры принимались из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

В Росавиации объяснили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. На этом фоне пассажиров предупредили о возможных изменениях в графике вылета и прилета рейсов.

Ранее главный центр Единой системы организации воздушного движения ограничил полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотных судов на высоте до 5,2 километра над Москвой, большей частью Подмосковья и частично над Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями. Такое решение принято по представлению Минобороны России.

Росавиация разъяснила правила особого режима полетов в Московской воздушной зоне

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