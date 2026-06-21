Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Такие меры вводятся из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", – сказано в сообщении.

В связи с этим Росавиация предупредила пассажиров о возможных изменениях в графике вылета и прилета рейсов. Статус рейса можно выяснить с помощью онлайн-табло воздушной гавани.

Ранее главный центр Единой системы организации воздушного движения ограничил полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотных судов на высоте до 5,2 километра над Москвой, большей частью Подмосковья и частично над Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями.

Такое решение принято по представлению Минобороны России. Данная мера будет действовать с 20 июня до особого уведомления. При этом исключение сделано для судов государственной и экспериментальной авиации. Регулярные и чартерные рейсы будут и дальше выполняться по маршрутам в/из аэропортов по расписанию.

