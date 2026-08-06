На юго-западном участке Сокольнической линии временно увеличены интервалы движения

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На юго-западном участке Сокольнической линии метро временно увеличены интервалы движения, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В ведомстве добавили, что это связано с проверкой состава.

Ранее сообщалось, что из-за ремонта эскалатора будет изменен режим работы южного вестибюля станции "Царицыно" Замоскворецкой линии метро. По будним дням, в период с 07:00 до 09:30, вестибюль будет работать только на вход.

В часы пик пассажирам стоит использовать северный вестибюль, поскольку он наиболее свободен. Отмечается, что ограничения необходимы, чтобы своевременно ремонтировать эскалаторы, поскольку благодаря этому поездки останутся комфортными и безопасными.

