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23 сентября, 21:39

Политика

Основателю "Дома с маяком" Мониаве предъявлено обвинение в окончательной редакции

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Основателю детского хосписа "Дом с маяком" Лидии Мониаве перепредъявили обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат Михаил Бирюков.

"Обвинение не изменилось, просто уточнены некоторые формулировки", – сказал правозащитник.

По его словам, защита планирует ознакомиться с материалами дела ориентировочно в конце недели. Бирюков добавил, что иных процессуальных изменений по делу нет. Он уточнил, что расследование продолжается, дело в суд пока не передано.

Мониава была доставлена в Следственный комитет РФ на допрос 2 сентября. Следственные мероприятия проводились в рамках возбужденного против нее уголовного дела о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России

Через некоторое время ей предъявили обвинение и задержали. Свою вину при этом она не признала.

В результате суд избрал Мониаве меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ей нельзя выходить из дома с 20:00 до 08:00, а также общаться со свидетелями и пользоваться интернетом. Защита не стала обжаловать данный вердикт.

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