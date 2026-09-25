Москва и Пекин обсуждают возможность посещения КНР на личных авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва и Пекин обсуждают подготовку правовой основы для посещения Китая на личном автотранспорте. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"С введением между нашими странами безвизового режима поездок граждан отмечаем стабильно высокий интерес к путешествиям в эту соседнюю страну, в том числе и на личном автотранспорте", – заявил дипломат.

Он добавил, что вопрос прорабатывается профильными ведомствами двух стран, в частности по линии министерства транспорта.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай прорабатывают запуск трансграничных маршрутов для авиабеспилотников. Пилотный проект могут реализовать в Благовещенске. Сейчас инициатива находится на стадии обсуждения.