Холодный североатлантический циклон начал влиять на погоду в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

На погоду в Москве стал влиять холодный североатлантический циклон. Температура в пятницу, 25 сентября, составит от 12 до 15 градусов, что соответствует климатической норме. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В течение дня ожидаются кратковременные дожди, которые принесут до 3–4 литров осадков на квадратный метр. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, а атмосферное давление поднимется до 756 миллиметров ртутного столба.

В субботу, 26 сентября, погода начнет меняться, на Центральную Россию распространится западная часть антициклона. Осадки прекратятся, небо будет переменно облачным. Ожидается юго-восточный и южный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. Ночью температура опустится до 5–8 градусов, а днем воздух прогреется до 15–18.

В воскресенье, 27 сентября, в Москве потеплеет до 19 градусов. Однако к вечеру, как уточнил синоптик, возможен небольшой дождь.

Ранее Тишковец сообщил, что за последние 100 лет климатические условия Москвы стали ближе к воронежским, а Воронежа – к ростовским. По словам синоптика, за последние 30 лет средняя температура в столице выросла на 1,5 градуса, что сопровождается увеличением числа опасных погодных явлений.

Тишковец объяснил изменения природными циклами: примерно раз в 200 лет теплые периоды сменяются холодными. Сейчас глобальное потепление достигло пика и по инерции продлится до 2035–2040 годов, после чего начнется постепенное похолодание.

При этом Москва не превратится в субтропический город. Сейчас столица занимает третье место среди самых холодных столиц мира после Улан-Батора и Астаны и, по мнению эксперта, сохранит эту позицию.

