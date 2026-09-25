Россия сохраняет запрет на ввоз рыбной и молочной продукции из Армении

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Россия сохраняет запрет на ввоз армянской рыбной и молочной продукции. Об этом сообщили ТАСС в Россельхознадзоре.

Причиной стало отсутствие документов, подтверждающих устранение нарушений при производстве этих товаров.

"От Инспекционного органа Армении поступали только гарантии и ходатайства. Этого недостаточно для снятия ограничений. Информация об этом направлена армянской стороне", – пояснили в ведомстве.

Ранее российская сторона ограничила ввоз целой линейки армянской продукции – от минеральной воды и алкогольных напитков до овощей и фруктов.

В частности, рыбу из Армении перестали ввозить в июне, а молочную продукцию – в июле. Ограничения были введены после выявленных нарушений.

