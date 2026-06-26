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26 июня, 08:12

Экономика

Россия ограничила поставки рыбной продукции со всех предприятий Армении

Фото: 123RF.соm/guidenop

Россия расширила ограничения на поставки рыбной продукции из Армении, приостановив сертификацию продукции еще двух предприятий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

Таким образом, в настоящее время приостановлены поставки всей рыбной продукции из Армении.

Ведомство ранее просило армянскую сторону временно приостановить сертификацию рыбной продукции, за исключением ООО "МФ Экспорт" и ООО "Инвест плюс", так как эти предприятия участвовали в инспекции. В их отношении действовал режим усиленного лабораторного контроля.

В результате был подготовлен предварительный отчет и до устранения выявленных нарушений принято решение о временной приостановке сертификации.

Россельхознадзор призывал Армению приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции в адрес РФ. Ведомство провело инспекцию армянских предприятий и посетило фермы по содержанию и разведению форели. При этом 50% компаний отказались от проверки.

В Россельхознадзоре объяснили ограничения на ввоз продукции из Армении

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