Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Спортивно-развлекательный фестиваль "Заряд Фест" пройдет в Большом Строгинском затоне в Москве 4 и 5 июля. Он объединит водные виды спорта, живую музыку и интерактивные игры, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В рамках фестиваля гости смогут посетить более 20 тематических зон, включая летний кинотеатр, зону пикника, фудмаркет и площадки для настольного тенниса, бадминтона, пляжного волейбола и йоги.

На мероприятии проведут состязания по аквабайку, фристайлу и выступления флайбордистов. Кульминацией фестиваля будет попытка установления мирового рекорда по сап-йоге, в рамках чего участники будут выполнять асаны на сап-досках на воде. Также всех желающих приглашают принять участие в фан-гонке на сапах в оригинальных костюмах, танцевальных батлах и мастер-классе по катанию на искусственной волне.

На площадке будет открыта камера хранения. Взять сап напрокат можно у партнеров "Заряд Феста".

Ранее сообщалось, что в олимпийском комплексе "Лужники" 4 июля состоится спортивный фестиваль "День московского спорта". Гостей ждут более 20 тематических площадок, встречи со спортсменами, мастер-классы и большой музыкальный концерт. Вход на территорию комплекса будет свободным, однако для участия в некоторых тренировках потребуется предварительная регистрация.