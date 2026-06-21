"День и Ночь Московского спорта" организуют в "Лужниках" 4 июля

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В олимпийском комплексе "Лужники" 4 июля состоится спортивный фестиваль "День московского спорта". Гостей ждут более 20 тематических площадок, встречи со спортсменами, мастер-классы и большой музыкальный концерт, сообщается на сайте мэра Москвы.

Вход на территорию комплекса будет свободным, однако для участия в некоторых тренировках потребуется предварительная регистрация. Приоритет при записи получат участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей.

Посетители смогут встретиться с известными спортсменами, среди которых футболисты Матвей Сафонов и Андрей Аршавин, фигуристы Евгений Плющенко и Алексей Ягудин. Также пройдет встреча с актером Иваном Янковским, где желающие смогут сыграть в настольный теннис.

На площадках футбольных клубов Москвы организуют мастер-классы, квизы и автограф-сессии. Гости смогут принять участие в турнирах по мини-футболу, увидеть финал медийной лиги, пройти полосу препятствий и посетить экстрим-парк.

Для участников подготовят соревнования по ГТО, семейные турниры, занятия по воркауту, стритболу, сайклингу, степ-аэробике, йоге, пилатесу и другим направлениям. Для детей проведут мастер-классы по авиамоделированию, гимнастике и заезды на радиоуправляемых машинах.

Завершится мероприятие музыкальным опен-эйром с выступлениями Зиверт, Севиль из группы "Артик и Асти", Елки и Мари Краймбрери. Фестиваль пройдет в рамках проекта "Лето в Москве".

В этот же день пройдет "Ночь московского спорта". Площадки для гостей всех возрастов будут открыты с 19:00 до 21:00. Вход будет свободный, но для участия в некоторых тренировках потребуется регистрация на сайте. При этом участники спецоперации и члены их семей имеют приоритет при регистрации.

Самой крупной площадкой станет Арбат. Там можно будет попробовать себя в танцевальной терапии и брейк-дансе, сыграть в настольный теннис, футбол или хоккей. Для любителей экстремального катания на самокатах и скейтах установят специальную рампу, а для ценителей силовых видов спорта откроют зоны силового экстрима, армрестлинга и гиревого спорта.

Кроме того, запланированы занятия на TRX-петлях и тренировки в гамаках под руководством профессионалов. Они пройдут в Климентовском переулке под диджей-сеты. У станций метро "Третьяковская", "Баррикадная" и "Римская" будут открыты падел-корты.

Для любителей паркура, воркаута и степ-аэробики подготовили площадку в Парке Горького. Там также состоятся мастер-классы по гидрофлаю и сапбордам. На Кудринской площади можно будет пройти полосу препятствий и поучаствовать в тренировке по джампингу на мини-батутах, а в Леонтьевском переулке сыграть в стритбаскет.

Для интеллектуалов подготовили шахматные скверы в Царицыне, Самотечном сквере и возле гостиницы "Метрополь". В Ильинском сквере для всех желающих будет сыграна партия в живые шахматы. Помимо этого, там состоятся фан-встречи со знаменитостями, в том числе с фигуристом Алексеем Ягудиным и певцом Прохором Шаляпиным.

Ранее сообщалось, что в столице 21 и 22 июня пройдут патриотические акции "Линия памяти" и "Вахта памяти. Вечный огонь". Они также приурочены ко Дню памяти и скорби. В прошлом году данные акции объединили свыше 30 тысяч москвичей.