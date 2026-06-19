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19 июня, 09:34

Общество

Москва почтит память героев ВОВ патриотическими акциями 21 и 22 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Патриотические акции "Линия памяти" и "Вахта памяти. Вечный огонь" пройдут в столице 21 и 22 июня. Они приурочены ко Дню памяти и скорби, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Глава департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что акции стали символом единства поколений и сохранения исторической памяти. В 2025 году они объединили свыше 30 тысяч москвичей. Это в 10 раз больше, чем годом ранее.

Каждый год к мероприятиям присоединяются участники и ветераны СВО, а также их семьи. Их участие подчеркивает преемственность традиций мужества и служения Родине.

Акция "Линия памяти" пройдет на Крымской набережной в парке искусств "Музеон" 21 июня. Там зажгут 1 418 свечей – по количеству дней Великой Отечественной войны. Первая свеча символично зажигается от частицы Вечного огня на Поклонной горе.

"Линия памяти" начнется в 22:00. Увидеть инсталляцию из свечей и зажечь собственную свечу памяти все желающие могут до 23:59 22 июня.

Также в 04:00 22 июня в Александровском саду начнется акция "Вахта памяти. Вечный огонь". В рамках нее горожане вспомнят о событиях июня 1941 года, почтят память павших за Отечество и возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

В указанное время прозвучит документальная запись сообщения Юрия Левитана о начале ВОВ. Всем пришедшим выдадут цветы для возложения и свечи. Также будет объявлена минута молчания.

Помогать горожанам на Крымской набережной и в Александровском саду будут волонтеры в военной форме фронтовых лет. До начала акций они пройдут обязательные инструктажи по технике безопасности и правильному обращению с огнем.

Участие в мероприятиях бесплатное. Жители Москвы до 16 лет могут присоединиться к ним только с сопровождающими.

В пятницу, 19 июня, сотрудники комплекса горхозяйства проведут профилактику Вечного огня в Александровском саду. Работы займут около 40 минут. Специалисты перенесут огонь специальным факелом на временную горелку, приподнимут звезду мемориального комплекса и проверят работоспособность запальников и других систем.

Общероссийская минута молчания пройдет 22 июня

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