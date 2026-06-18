Более 8 тыс свечей зажгут в Москве накануне 85-летия со дня начала ВОВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Надпись "Москва помнит" выложат в столице из более чем 8 тысяч свечей накануне 85-летия со дня начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на организаторов памятных мероприятий.

Отмечается, что 21 и 22 июня в городе состоятся акция "А завтра была война", патриотический забег и встречи с участниками СВО.

Памятное мероприятие у Северного речного вокзала, которое пройдет 21-го числа, подготовлено движением "Волонтеры Победы". В организации помогал столичный комитет общественных связей и молодежной политики.

О подвигах погибших солдат вспомнят блогеры, музыканты и общественные деятели. Также участников ждет выступление оркестра и хора, который исполнит "Священную войну" и отрывки из "Реквиема" Рождественского. Запланирована и минута молчания.

Патриотический забег "МСС помнит" пройдет 22 июня. Участниками станут члены Московского студенческого совета и команды столичных вузов. Дистанция составит 1 418 метров, а каждый шаг будет равен одному дню ВОВ. Кроме того, в этот же день у 10 образовательных учреждений пройдут возложения цветов к мемориалам и памятникам.

Также 22-го числа две фестивальные площадки проведут встречи "Диалоги с Героями". С гостями пообщаются ветеран боевых действий, участник СВО Михаил Федосов, а также бывший боец отдельного штурмового батальона "Сомали", глава студенческого объединения "Боевое братство РГГУ" Сергей Ключников. Они расскажут о своем пути и ответят на все интересующие вопросы.

Ранее в Москве стартовал ряд патриотических акций по уходу за объектами памяти. Принять участие в них можно до 3 июля. Мероприятия пройдут по всему городу и затронут 150 мест.

