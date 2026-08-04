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04 августа, 15:39

Происшествия

Мужчина попал под моторную лодку и погиб в Ленинградской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Мужчина попал под винт моторной лодки во время подводной рыбалки в Ленинградской области. В результате он скончался от полученных травм, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 1 августа на участке истока реки Невы в бухте Петрокрепость Морозовского городского поселения Всеволожского района. По факту смерти 57-летнего мужчины организована проверка.

В настоящее время следователи проводят поиски судна и его водителя. В поисковом отряде "ЛизаАлерт" РИА Новости сообщили, что в поисках тела погибшего задействованы добровольцы водного направления.

Ранее британская 15-летняя школьница погибла после того, как попала под винт лодки во время школьной поездки на Мальдивы. Девушка по имени Дженна Чан участвовала в экологической программе по защите китовых акул и во время погружения в воду оказалась под лодкой.

Одноклассники вытащили девочку на берег. Она была в сознании и успела попросить о помощи, однако примерно через час врачи больницы констатировали ее смерть.

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