04 августа, 15:39Происшествия
Мужчина попал под моторную лодку и погиб в Ленинградской области
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Мужчина попал под винт моторной лодки во время подводной рыбалки в Ленинградской области. В результате он скончался от полученных травм, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 1 августа на участке истока реки Невы в бухте Петрокрепость Морозовского городского поселения Всеволожского района. По факту смерти 57-летнего мужчины организована проверка.
В настоящее время следователи проводят поиски судна и его водителя. В поисковом отряде "ЛизаАлерт" РИА Новости сообщили, что в поисках тела погибшего задействованы добровольцы водного направления.
Ранее британская 15-летняя школьница погибла после того, как попала под винт лодки во время школьной поездки на Мальдивы. Девушка по имени Дженна Чан участвовала в экологической программе по защите китовых акул и во время погружения в воду оказалась под лодкой.
Одноклассники вытащили девочку на берег. Она была в сознании и успела попросить о помощи, однако примерно через час врачи больницы констатировали ее смерть.