Путин наградил Баскова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

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Владимир Путин наградил народного артиста России Николая Баскова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Глава государства подписал соответствующий указ.

Согласно документу, Басков награжден за заслуги в области культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную работу. За аналогичные достижения такой же орден получила народная артистка России Ольга Богданова.

Ранее президент наградил народного артиста России, советского и российского эстрадного певца и композитора Олега Газманова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Тем же указом Путин присвоил актеру труппы Московского драматического театра имени Пушкина Андрею Кузичеву звание заслуженного артиста России.

До этого глава государства присвоил звание народного артиста России советскому и российскому актеру, члену Союза кинематографистов Владимиру Конкину.