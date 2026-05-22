Путин присвоил Николаю Агутину звание заслуженного деятеля искусств РФ

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Владимир Путин присвоил композитору и певцу Николаю Агутину звание заслуженного деятеля искусств РФ. Указ президента России опубликован на портале правовых актов.

Агутин был удостоен почетного звания за заслуги в области отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее российский лидер вручил певцу и композитору Юрию Антонову орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Торжественная церемония состоялась в Кремле.

До этого Путин присвоил актрисе Анне Банщиковой звание заслуженной артистки России. Она получила его за заслуги в области отечественной культуры и искусства.

Также звание заслуженного артиста РФ получил актер Александр Лушин, который является артистом Александринского театра.