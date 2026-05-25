25 мая, 15:46

Общество

Врачи в Тюмени первыми в РФ вылечили пациентку с редким типом рака щитовидной железы

Фото: 123RF.com/wavebreakmediamicro

Онкологи "Медицинского города" в Тюмени впервые в России вылечили пациентку с анапластическим раком щитовидной железы, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Медики обнаружили у женщины новообразование размером около 10 сантиметров и поставили диагноз. Заведующая отделением опухолей головы и шеи "Медгорода" Динара Вонтлая пояснила, что данное заболевание – одна из самых редких и агрессивных опухолей головы и шеи. Больные с таким видом рака в среднем живут от трех до пяти месяцев.

Онкологи провели пациентке индукционную химиотерапию и курс химиолучевой терапии, однако болезнь продолжала прогрессировать. Женщине сделали гастростому, поскольку она не могла питаться через рот.

После экстренного мультидисциплинарного консилиума ей назначили иммунотерапию. На тот момент она не входила в клинические рекомендации для данного вида рака и была применена вне протокола из-за тяжелого состояния пациентки.

Женщину лечили в течение двух лет, и за это время новообразование полностью исчезло. Теперь она самостоятельно дышит и ест. По результатам последних обследований, признаков прогрессирования опухолевого процесса нет.

В пресс-службе медицинского центра добавили, что этот случай является уникальным для России – на фоне иммунотерапии удалось полностью излечить анапластический рак щитовидной железы. Опыт специалистов "Медицинского города" теперь описан в научной статье.

Ранее московские врачи спасли пациентку с острым инфарктом миокарда. 59-летнюю женщину доставили сразу в кардиореанимацию. В ходе исследования врачи обнаружили у пациентки закупорку левой коронарной артерии и поражение сердечной мышцы.

