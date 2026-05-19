Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 12:56

Общество

В Крыму врачи спасли строителя с гвоздем в голове

Фото: mzdrav.rk.gov.ru

В Крыму врачи спасли строителя с гвоздем в голове, рассказали в пресс-службе Минздрава республики.

В ведомстве рассказали, что 29-летний мужчина по ошибке выстрелил в себя из гвоздезабивного пистолета. Это привело к тяжелому ранению лицевого отдела черепа – посторонний предмет попал в гайморову пазуху и остановился в двух миллиметрах от головного мозга.

Врачи в Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко провели уникальную операцию, чтобы извлечь гвоздь. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает, строитель в стабильном состоянии и продолжает лечение.

Ранее в Подмосковье спасли молодого человека, который сломал хрящи гортани, чихнув с зажатым носом. После чихания "внутрь себя" мужчина услышал хруст в горле, а спустя некоторое время образовался сильный отек шеи и щек. При небольшом нажатии шея хрустела и напоминала воздушно-пузырчатую упаковочную пленку.

Читайте также


медицинаобществорегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика