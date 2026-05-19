В Крыму врачи спасли строителя с гвоздем в голове, рассказали в пресс-службе Минздрава республики.

В ведомстве рассказали, что 29-летний мужчина по ошибке выстрелил в себя из гвоздезабивного пистолета. Это привело к тяжелому ранению лицевого отдела черепа – посторонний предмет попал в гайморову пазуху и остановился в двух миллиметрах от головного мозга.

Врачи в Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко провели уникальную операцию, чтобы извлечь гвоздь. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает, строитель в стабильном состоянии и продолжает лечение.

Ранее в Подмосковье спасли молодого человека, который сломал хрящи гортани, чихнув с зажатым носом. После чихания "внутрь себя" мужчина услышал хруст в горле, а спустя некоторое время образовался сильный отек шеи и щек. При небольшом нажатии шея хрустела и напоминала воздушно-пузырчатую упаковочную пленку.


