Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
30 апреля, 12:34

Общество

В Подмосковье мужчина сломал гортань, чихнув с зажатым носом

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Пушкинской больницы спасли молодого человека с переломом хрящей гортани. Эту травму он получил, чихнув с зажатым носом, сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

В медучреждение пациента доставила бригада скорой помощи. После чихания "внутрь себя" мужчина услышал хруст в горле, а спустя некоторое время образовался сильный отек шеи и щек. При небольшом нажатии шея хрустела и напоминала воздушно-пузырчатую упаковочную пленку.

Врачи диагностировали мужчине перелом хрящевой части гортани и эмфизему – проникновение воздуха в мягкие ткани клетчаточных пространств шеи. Врач-отоларинголог Михаил Дорош объяснил, что кольца трахеи и хрящи гортани соединены связками. Во время чихания произошел разрыв связки, из-за чего воздух из легких пошел в ткани через появившееся отверстие.

В качестве лечения пациенту назначили гормональную терапию, антибиотики и полный покой, чтобы отверстие в трахее затянулось и хрящ восстановился. Ему не следовало кашлять или чихать, однако разговаривать разрешалось, уточнил врач.

Над наблюдением медиков молодой человек находился неделю. За это время отек спал, а боли стали гораздо слабее. Пациента уже выписали домой.

В Минздраве предупредили, что чихание с зажатым носом также может привести к повреждениям слизистой оболочки носа, барабанной перепонки, сосудов глаза и носовых пазух.

Ранее в подмосковной Электростали врачи спасли женщине ногу после тяжелого ДТП. Она поступила в больницу с обширной рваной раной. Кожа была содрана от бедра до голеностопа, также было выявлено повреждение коленного сустава и открытый перелом. Ей провели несколько операций, в том числе пластику кожи. Затем пациентка прошла реабилитацию, после которой ее выписали домой.

Читайте также


медицинаобщество

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика