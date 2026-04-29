29 апреля, 15:50

Общество

Подмосковные врачи спасли мужчину со злокачественной опухолью кожи

Специалисты филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера в Люберцах спасли 55-летнего мужчину со злокачественным новообразованием на коже, которое появилось около двух лет назад. Об этом сообщает телеканал "360".

Во время осмотра дерматовенеролог выявил черное образование диаметром около сантиметра. Оно имело неровные края и располагалось на пигментном пятне.

Исследование помогло обнаружить неоднородный цвет, асимметрию и атипичные структуры внутри образования. В результате мужчине поставили предварительный диагноз "меланома", после чего его направили в центр амбулаторной онкологической помощи. Гистология подтвердила диагноз.

"В данном случае своевременное обращение и профессиональная дерматоскопия позволяют нам заподозрить злокачественный процесс на этапе осмотра и незамедлительно маршрутизировать пациента к профильным специалистам", – отметила врач-дерматовенеролог Анна Яровицина.

Благодаря совместной работе врачей удалось начать своевременное лечение. В настоящее время пациент продолжает наблюдаться.

Ранее московские врачи спасли пациента с осложненной формой варикоза. 62-летний мужчина обратился во флебологическую службу больницы Ерамишанцева с жалобами на боль, тяжесть, отеки и пигментацию правой ноги. Мужчине "закрыли" пораженную вену с помощью лазера, а также удалили мелкие измененные вены. Вмешательство проводили амбулаторно под местной анестезией через маленькие проколы.

