В Кремле сообщили, что сроки визита Путина в Китай определены

Даты визита Владимира Путина в Китай уже определены, однако пока называться не будут. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что о сроках сообщат своевременно.

Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Путина с официальным визитом в Китай в первой половине 2026 года, в ответ российский лидер принял приглашение.

Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, подтвердил, что глава государства посетит Китай в первой половине года. Он подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина непоколебимы перед "ветром любых бурь".

